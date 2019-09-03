شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة : دولة مجاورة لليمن تمنح اليمنيين امتيازات غير مسبوقة تشمل تاشيرة مجانية واقامة "3" سنوات قابلة للتجديد وراتب شهري لكل فرد "تفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية يمنية مطلعة في تصريحات صحفية عن اصدار رئيس الوزراء الإثيوبي " آبي أحمد علي " قرارا بإعفاء اليمنين من غرامة الاقامه ورسوم الفيزه ومنحهم إقامه ثلاث سنوات قابله للتجديد وراتب شهريا مبلغ وقدره ١٠٠ دولار للفرد. وتمثل مبادرة الرئيس الاثيوبي الاولى من نوعها التي تمنح اللاجئين اليمنيين الى اثيوبيا امتيازات غير مسبوقة . جديد الحدث أونلاين: Advertisements وكان الرئيس الاثيوبي قد وجه رسالة للقوي اليمنية مناشدا اياها وقف الاقتتال والجنوح للتهدئة والحوار لتسوية اي خلافات داخلية كما عرف عنه مناهضته لمحاولات الإمارات فرض هيمنتها على اليمن ودول القرن الافريقي وسبق له توجيه انتقادات حادة للنظام الإماراتي الحاكم .

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