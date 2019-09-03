شكرا لقرائتكم خبر عن الميسري يظهر لأول مرة بعد قصف الجيش ويرعب الانتقالي بتصريحات تهز الجبال ويتوعد بدحر الارهاب الاماراتي.. شاهد اين هو؟ فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4701512في أول ظهور له بعد مذبحة قصف الجيش اليمني على مدخل عدن، ظهر وزير الداخلية المهندس احمد الميسري وسط الجالية اليمنية في الرياض، وهو يتوعد بدحر مليشيات الإمارات الارهابية من عدن والمحافظات الجنوبية بالكامل. وأكد الميسري أن الجيش في كامل قواه وأن المعنويات عالية جدا أقوى مما يتصوره الجميع. الصحفي / أنيس منصور@ANES_m1 Advertisements نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري يلتف حوله الجالية اليمنية بالرياض فيطمئنهم بكلمات تهز الجبال وتكتب نهاية الميراث والورثة اسمعوه #شيطان_العرب_يدمر_ميراث_زايد#اليمن_تكتب_نهايه_الامارات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري يلتف حوله الجالية اليمنية بالرياض فيطمئنهم بكلمات تهز الجبال وتكتب نهاية الميراث والورثة اسمعوه #شيطان_العرب_يدمر_ميراث_زايد #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iaE40szh79 — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 1, 2019 1.314 نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري يلتف حوله الجالية اليمنية بالرياض فيطمئنهم بكلمات تهز الجبال وتكتب نهاية الميراث والورثة اسمعوه #شيطان_العرب_يدمر_ميراث_زايد #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iaE40szh79 — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 1, 2019 4701512 4701512

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