شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اول لقاء نادر يجمع "علي محسن الأحمر" و"عيدروس الزبيدي" وجه لوجه في جدة بالسعودية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4154551قالت مصادر مؤكدة ان عيدروس قاسم الزبيدي وصل إلى جده صباح اليوم بناء

على طلب سعودي وذلك لإجراء مشاورات مع الحكومة اليمنية برئاسة نائب رئيس الجمهورية على محسن صالح برعاية سعودية اماراتية.

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وأوضحت المصادر ان الحكومة تنازلت عن مطالب الانسحاب من المواقع الي سيطرت عليها ميليشيا المجلس الانتقالي بعد رفضهم ذلك.

الجدير ذكره ان الوفد مكون من مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك.4154551