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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل وفي غاية الخطورة تحذير هام لجميع المواطنين في شمال وجنوب اليمن وهذا ما سيحدث بعد ساعات قليلة من الآن (تفاصيل)

توقع المركز الوطني للأرصاد، الإثنين، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة. وقال المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، إنه يتوقع هطول الأمطار المحافظات الجبلية من حجة والمحويت شمالاً وحتى محافظتي لحج وتعز جنوباً، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين وشبوة والأجزاء الغربية من محافظة حضرموت خلال فترتي المساء والظهيرة ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : قناة الحدث تبث الان خبرا عاجل حول ما حدث للامير محمد بن سلمان فجر اليوم • "سما المصري" تنشر صورة إباحية على حسابها وتعلق عليها «دا هاتبقي سنة عنب» !..شاهد Advertisements • شاهد.. شاب يوثق تحرشه بفتاة منقبة في السعودية : لم أستطع مقاومة أنوثتها ..«فيديو» • عـــــاجـــــل : السعودية تستعد لـ«الحدث الأكبر في العالم»... ايام قليلة فاصلة عن الحدث • اول شاب سعودي يظهر في فلم إباحي ..شاهد من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت بجوارة ..«صور» ----------------------------------------- كما توقع أن تكون الأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية. ودعا المركز المواطنين وخاصة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار . ونبه الموطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس، محذراً الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

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