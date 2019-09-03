شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل .. الكشف عن تحركات إماراتية خطيرة لتقسيم أول محافظة شمالية والاكثر كثافة سكانية في اليمن وتكرار سيناريو " عدن " ( تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل .. الكشف عن تحركات إماراتية خطيرة لتقسيم أول محافظة شمالية والاكثر كثافة سكانية في اليمن وتكرار سيناريو " عدن " ( تفاصيل)

خصص برنامج " للقصة بقية " الذي تقدمة الاعلامية الجزائرية الشهيرة بقناة الجزيرة " فيروز زياني " حلقتة الحوارية هذا الاسبوع لتسليط الضوء على مخطط الامارات داخل اليمن على ضوء ما يحدث في عدن وجنوب اليمن .

وكشف مداخلات لاحد الناشطين بتعز عن مخطط اماراتي يتجاوز مجرد تقسيم اليمن الى دولتين في الشمال والجنوب منوها الى أن الامارات بدأت تنفذ مخطط بتعز يهدف الى اعادة التقسيم الديمغرافي لمدينة تعز وريفها " الحجرية ".

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ولفت الى أن المخطط الاماراتي يهدف الى تسليم الساحل الغربي لقوات مموله منها بقيادة شقيق نجل الرئيس الراحل العميد " طارق محمد عبدالله صالح " فيما يهدف الى تمكين ميلشيا " ابو العباس " من اجزاء في تعز وتقاسم مناطق حيوية في جنوب اليمن بينها وبين السعودية حيث تطمع ابوظبي في السيطرة على الجزر والمرافيء والمواني اليمنية التي تدخل في طريق الحرير .