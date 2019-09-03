عدن: مليشيات الانتقالي الاماراتي تختطف "مدون" وتقتل وتصيب آخر

أقدمت مليشيات الامارات في عدن على قتل شاب وإصابة آخر، أثناء مداهمة منزل "مدون" بمديرية البريقة غرب عدن.

وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الانتقالي الاماراتي، داهمت منزل المدون والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي " محمد علي سعيد الميسري" واختطفته إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا أطلقت النار خلال عملية اقتحام المنزل، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد أسرة الميسري، يُدعى " صفوان جلال" وإصابة آخر يُدعى " علاء عبدالله".

وتشهد محافظة عدن، جرائم واسعة ضد المدنيين والناشطين والاعلاميين من قبل مليشيات الامارات التي تسيطر على المدينة.

