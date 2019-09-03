Advertisements Advertisements

مؤسسة الكهرباء بعدن: تزايد انقطاعات التيار خلال الساعات القادمة ونناشد الحكومة التدخل

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

اوضح مصدر مسؤول في مؤسسة كهرباء عدن، ان الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء قد أوشك على النفاذ .



Advertisements

وقال المصدر ، ان ” الوقود المخزون للمحطات التوليدية قد أوشك على النفاذ ، لافتا بأنه سيتم رفع ساعات الانقطاع ابتداء من يوم غد ، للتقشف في المخزن المتبقي من الوقود” .

وناشد المصدر المسؤول ، رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بالتدخل وتزويد مؤسسة كهرباء عدن بمادة الديزل قبل نفاذ المخزون، والذي سيتسبب بتوقف كامل للمنظومة .