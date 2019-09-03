- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
مؤسسة الكهرباء بعدن: تزايد انقطاعات التيار خلال الساعات القادمة ونناشد الحكومة التدخل
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
اوضح مصدر مسؤول في مؤسسة كهرباء عدن، ان الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء قد أوشك على النفاذ .
وقال المصدر ، ان ” الوقود المخزون للمحطات التوليدية قد أوشك على النفاذ ، لافتا بأنه سيتم رفع ساعات الانقطاع ابتداء من يوم غد ، للتقشف في المخزن المتبقي من الوقود” .
وناشد المصدر المسؤول ، رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بالتدخل وتزويد مؤسسة كهرباء عدن بمادة الديزل قبل نفاذ المخزون، والذي سيتسبب بتوقف كامل للمنظومة .
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الكهرباء بعدن: تزايد انقطاعات التيار خلال الساعات القادمة ونناشد الحكومة التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.