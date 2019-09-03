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الجيش الوطني يصطاد طائرة مسيرة حوثية في سماء حرض

الإثنين 2 سبتمبر 2019

الجيش الوطني

كتب الخليج 365

تمكّن الجيش الوطني بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس الاثنين من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في مديرية حرض بمحافظة حجة.

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وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن الطائرة الحوثية المسيرة حاولت استهداف مناطق مدنية آهلة بالسكان، بعد أن استعادها الجيش الأسبوع الماضي من قبضة الحوثيين.

يأتي هذا في ظل التقدم الذي يحققه الجيش الوطني بدعم من التحالف في حرض، حيث وصل إلى "مثلث حرض" ولا يفصله عن عمق المديرية سوى بضع كيلومترات.

وكانت قوات الجيش الوطني، بإسناد من التحالف، قد اطلقت الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مدينة حرض، وتمكنت خلالها من تحرير عدة قرى في محيط المدينة.