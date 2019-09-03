شاهد... بهذه الطريقة انتقم المجلس الانتقالي من ابناء شبوة بعد وقوفهم بصف الشرعية ورفضهم لمشاريع الفوضى والانفصال

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عدن - ياسمين التهامي - 1522539منعت قوات المجلس الانتقالي المدعومة الامارات تزويد كهرباء محافظة شبوة من الوقود، مايهدد بتوقفها عن الخدمة. ونقل موقع "يمن برس" عن مصدر وصفه بالخاص أن قوات الانتقالي تحتجز “قواطر” الديزل المخصصة من مصافي عدن لكهرباء شبوة منذ يومين. Advertisements

وتأتي هذه الخطوة عقب تمكن قوات الجيش الوطني من طرد قوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من المحافظة الأسبوع الماضي. وحاولت مليشيا الانتقالي امس الاثنين السيطرة على معسكر عزان في شبوة ، لكنها وقعت بفخ القوات الحكومية التي نجحت في نصب كمين للعناصر المهاجمة واسرت عددا كبير منهم بالاضافة الى اغتنامها مدرعات واطقم عسكرية وكمية كبيرة من السلاح المتوسط والثقيل .1522539

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