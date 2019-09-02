شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تستدعي الفريق علي محسن الاحمر على وجه السرعة ..طائرة خاصة تنقله برفقة الخنبشي لى العاصمة الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5657408قالت مصادر خاصة في الرياض أن الجانب السعودي استدعى- وبصورة عاجلة- لجنة الأزمة الحكومية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الفريق/ على محسن، وعضوية رئيس الوزراء المهندس/ معين عبدالملك ومدير مكتب الرئيس الدكتور/ عبدالله العليمي ونائب رئيس الوزراء الخنبشي للحضور إلى جدة.

وأكدت المصادر الخاصة، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المحلية، أن اللجنة تم نقلها إلى جدة مساء أمس الأحد، بطائرة خاصة وأنه وفور وصولها تم عقد اجتماع بالجانب السعودي ظل منعقداً حتى ساعة كتابة هذا الخبر.



من جانب آخر كشف مصدر حكومي لـ "أخبار اليوم" تعرض الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة لضغوط غير طبيعية من قبل الجانب السعودي للموافقة على الانخراط في حوار ترعاه الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اليد الطولى لدولة الإمارات في تنفيذ انقلابها في الجنوب.

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