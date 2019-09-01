شاهد... القصة المرعبة لاختفى لواء عسكري بكامل افراده ومعداته في هذه الجبهة؟!

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عدن - ياسمين التهامي - 4278996أكد قائد لواء الفتح في الجيش اليمني، اللواء رداد الهاشمي، التقدم الكبير للقوات الحكومية مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة صعدة، شمال اليمن، حيث تمكنت وحدات المشاة والقوات الخاصة للجيش اليمني، من الإجهاز الكامل على لواء الصماد الذي أسسه الحوثي، فيما يكتنف الغموض مصير اللواء 156 مشاة التابع للحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد تدمير آلياتهم وقتل قياداتهم.



وأشار الهاشمي الى أن ما أصاب العدو من خسائر، يوازي خمسة أضعاف خسائرنا، وأن قواته ماضية في التقدم، حتى الوصول إلى عمق صعدة. Advertisements



تأتي هذه التطورات العسكرية بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من الجيش اليمني إلى محافظة صعدة، ودخول مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي وراجمات الصواريخ خط المواجهة المباشرة مع المليشيات المدعومة من إيران.



في سياق متصل، قتل قيادي عسكري حوثي خلال المعارك الدائرة بين الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، شمال البلاد.



واعترفت ميليشيا الحوثي، عبر وسائل إعلامها، بمقتل قائد محور صعدة في قواتها، العميد أمين حميد الحميري، خلال المواجهات التي تشهدها جبهة كتاف شرق محافظة صعدة، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.4278996

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