الاكثر مشاهدة - ورد الآن : قائمة أولية بـ(أسماء) الشهداء المختطفين الذين قصفتهم مقاتلات التحالف فجر اليوم في سجون الحوثيين .. ومفاجأة بشأن الرقم الأخير .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : قائمة أولية بـ(أسماء) الشهداء المختطفين الذين قصفتهم مقاتلات التحالف فجر اليوم في سجون الحوثيين .. ومفاجأة بشأن الرقم الأخير .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الأحد قوائم باعداد وأسماء المختطفين لديها في سجونها بمحافظة ذمار وسط البلاد.

ونشرت الميلشيا قوائم بأسماء مختطفين كانوا في سجون لها بمبنى كلية المجتمع بذمار، والبالغ عددهم 80 شهيدًا، في عملية غادرة ليست الأولى من نوعها ، حيث غادر الحوثيون المكان قبل القصف.

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وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت ساعات فجر اليوم الأحد مخازن قالت إنها لطائرات مسيرة مفخخة لميلشيا الحوثي المتمردة.