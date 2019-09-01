شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينشرون أسماء الأسرى الذين كانوا في مبنى كلية المجتمع ذمار ..صور للأسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6969118نشر الحوثيون أسماء الأسرى الذين كانوا في مبنى كلية المجتمع ذمار الذي قصفهم طيران التحالف 6969118

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