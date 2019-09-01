شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اعتقال وزير الداخلية اليمني احمد الميسري ووضعه في السجن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9940584كشف الخبير بالقانون الدولي، الدكتور محمود رفعت، السبت، عن عزل السعودية، للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن المسؤولين اليمنيين الذين فروا إلى الرياض بعد اجتياح مليشياتالإمارات لمدينة عدن.

وقال رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، إن النظام السعودي قام باحتجاز وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي وصل الرياض مؤخراً وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

وأضاف رفعت ” هادي وجميع الوزراء بوضع السجناء محددة إقامتهم مجردين من هواتفهم وظهورهم السابق والمستقبلي تكرار مطابق لما تم مع سعد الحريري “.



وسقطت مدينة عدن مجددا الخميس في أيدي قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين (جنوب)، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وفق مصادر متطابقة وشهود عيان.

وبعد ظهر الخميس، سقطت مدينة زنجبار مركز محافظة أبين بيد قوات الانتقالي، بعد يوم واحد من سيطرة القوات الحكومية عليها.





وأقرت الإمارات، الخميس، بشن ضربات جوية، جنوبي اليمن، وبررت ذلك بأنها “استهدفت مجموعات مسلحة ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن”.

وقدمت الحكومة اليمنية، الخميس، طلبا رسميا لمجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة حول ما أسمته “القصف السافر” الذي شنته الإمارات على قواتها جنوبي البلاد.

وقالت الخارجية اليمنية في تغريدة عبر “تويتر”: “طلبت الحكومة اليمنية، رسميا، من مجلس الأمن، عقد جلسة حول القصف السافر الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة ضد قوات الجمهورية اليمنية المسلحة”.

وأضافت أن القصف الإماراتي على قوات الحكومة اليمنية جرى حين كانت الأخيرة “تمارس حقها الدستوري في مواجهة المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا”.

في السياق، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، إن انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي تم بدعم وتخطيط الإمارات، في مسعى منها لتقسيم اليمن.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بعد وقت قصير من سقوط مدينة عدن مجددا في أيدي قوات “المجلس الانتقالي” المدعوم إماراتيا.

فيما طالبت الحكومة اليمنية، الرئيس عبدربه منصور هادي، بتوجيه رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يطلب فيها إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية باليمن.كما طالبت بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.

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تم عزل هادي عن المسؤولين الذين فروا الى #السعودية بعد اجتياح مليشيات #الإمارات مدينة #عدن خاصة وزير الداخلية #أحمد_الميسري الذي تم اقتياده لمكان غير معلوم.

هادي وجميع الوزراء بوضع السجناء محددة إقامتهم مجردين من هواتفهم وظهورهم السابق والمستقبلي تكرار مطابق لما تم مع #سعد_الحريري — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 31, 2019

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Mahmoud Refaat

✔@DrMahmoudRefaat

تم عزل هادي عن المسؤولين الذين فروا الى #السعودية بعد اجتياح مليشيات #الإمارات مدينة #عدن خاصة وزير الداخلية #أحمد_الميسري الذي تم اقتياده لمكان غير معلوم.

هادي وجميع الوزراء بوضع السجناء محددة إقامتهم مجردين من هواتفهم وظهورهم السابق والمستقبلي تكرار مطابق لما تم مع #سعد_الحريري

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تم عزل هادي عن المسؤولين الذين فروا الى #السعودية بعد اجتياح مليشيات #الإمارات مدينة #عدن خاصة وزير الداخلية #أحمد_الميسري الذي تم اقتياده لمكان غير معلوم.

هادي وجميع الوزراء بوضع السجناء محددة إقامتهم مجردين من هواتفهم وظهورهم السابق والمستقبلي تكرار مطابق لما تم مع #سعد_الحريري — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 31, 2019

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تم عزل هادي عن المسؤولين الذين فروا الى #السعودية بعد اجتياح مليشيات #الإمارات مدينة #عدن خاصة وزير الداخلية #أحمد_الميسري الذي تم اقتياده لمكان غير معلوم.

هادي وجميع الوزراء بوضع السجناء محددة إقامتهم مجردين من هواتفهم وظهورهم السابق والمستقبلي تكرار مطابق لما تم مع #سعد_الحريري — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 31, 2019

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