Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ عدن اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، أيلول 01، 2019، إمام مسجد في مدينة عدن جنوبي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ عبد الباري ثابت الردفاني، إمام وخطيب مسجد البناء في مديرية الشيخ عثمان بعدن. وأضافت المصادر أن الردفاني فارق الحياة بعد تعرضه لعدة طلقات نارية. ولم يعرف حتى اللحظة الجهة المسئولة عن الجريمة ودوافعها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدن.. اغتيال إمام وخطيب مسجد البناء في الشيخ عثمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.