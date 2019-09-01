شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلومات خطيرة.. مسؤول يفجر مفاجئة ويكشف عن مؤامرة إماراتية تستهدف السعودية ويعلن تفاصيل ”لقاء سري“ عقد في ”أبو ظبي“ عقب غارات ”عدن“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معلومات خطيرة.. مسؤول يفجر مفاجئة ويكشف عن مؤامرة إماراتية تستهدف السعودية ويعلن تفاصيل ”لقاء سري“ عقد في ”أبو ظبي“ عقب غارات ”عدن“

كشف عضو فريق التفاوض الحكومي، العميد عسكر زعيل، السبت 31 اغسطس/آب، عن لقاء إيراني إماراتي غير معلن في أبو ظبي، يوم أمس، وبعد يوم من الجريمة البشعة التي ارتكبتها الإمارات ضد الجيش اليمني أمس الأول.

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وقال "زعيل" في تغريدة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، "بعد تنفيذ الجريمة البشعة والغدر والخيانة التي ارتكبتها قيادة الامارات يوم امس في حق ابناء القوات المسلحة، ترد المعلومات عن زيارة وفد إيراني رفيع الى ابوظبي بطريقة غير معلنة تم من خلاله الاتفاق على عدم اعتراض السفن النفطية الاماراتية وإضعاف المملكة" .

ولفت إلى أنه ”جرى الاتفاق بين الوفد الإيراني والحكومة الإماراتية خلال اللقاء، على التنسيق مع الحوثيين من جهة، والانتقالي من جهة أخرى، وأن على الإمارات أن تستغل حضورها في اروقة صنع القرار للضغط باتجاه التقارب الامريكي الإيراني واضعاف الدور السعودي الذي يدفع باتجاه تقوية وتعزيز الدور الامريكي في مواجهة إيران“.

وتابع "زعيل": "حتى يكون الأمر واضحا فان دولة الامارات لا تعد تلك الدولة التي تمتلك مقومات جيو استراتيجية حتى تضاهي المملكة، ولكنها دولة وظيفية تنفذ مهام من يقف خلفها من النظام العالمي الذي جعل من ابوظبي محطة ترانزيت للأجهزة الاستخباراتية العالمية ومن خلالها يتم التخطيط لزعزعة امن الشرق الاوسط".

وفي الشهر الماضي زارت وفود أمنية إماراتية إيران واتفقت معها على عديد من الملفات من بينها اليمنية، وانعكست تلك التفاهمات بشكل سلبي على الوضع في جنوب اليمن، وفق مراقبين.