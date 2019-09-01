وزير الإعلام يتخبط ويدلي بمعلومات تحفظ عنها مؤخرا حول مجريات الأمور بعدن

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السبت 31 أغسطس 2019

الإرياني

كتب الخليج 365 - متابعات خاصة

كشف وزير الاعلام معمرالارياني عن علم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بما وصفها الغارة الجوية المحدودة لطيران التحالف العربي اليوم على وحدات من الجيش اليمني كانت متأهبة لاقتحام العاصمة عدن من الجهة الشرقية.



وأشار الوزير الارياني الى ان حكمة الرئيس هادي وقيادة التحالف من خلال الموافقة على تلك الغارة المحدودة قدجنبت عدن والجنوب حمامات من الدماء قدتفوق ماحدث في 13يناير 1986م.

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ولفت الارياني الى ماوصفها بحكمة وشجاعة الرئيس هادي وصبره وتحمله ولولاه وقادة التحالف لاصبحت عدن الليلة وكل الجنوب بركة من الدم والدمار حال دخول قوات الجيش الى عدن واشتباكها بالاسلحة الثقيلة من دبابات ومدفعية داخل احياء المدينة المكتظة بالسكان.

وعبر الارياني عن اسفه ونقل ان مشاعر الحزن والاسى تخيم على الرئيس بسبب ضحايا تلك الغارة المحدودة حد وصفه محملا عددا من قادة تلك الوحدات مسؤلية رفضهم توجيهات بالانسحاب الى زنجبار وأصرارهم على اجتياح عدن بالدبابات وهذا ما لم يوافق عليه الرئيس والتحالف.

وشن الوزير الأرياني هجوما على من سماهم العناصر المتهورة لحزب الاصلاح واعلامهم الذي كان يدفع نحو محرقة في عدن ونحو مأسي من الدماء والدمار تفوق ماحدث في يناير والى ثأرات وحرب اهلية سيتجاوزنطاقها عدن لتعم معظم المحافظات الجنوبية حال تم اقتحام عدن.

واضاف الوزير الارياني ان اعلام ما سماه متهوري ومتطرفي حزب الأوساخ(الاصلاح) كان يسعى لاشعال معركة كبرى في عدن وكل المحافظات الجنوبية وبما يقضي على الشرعية والرئيس هادي ويفشل التحالف العربي واهدافه وبمايخدم مليشيا الحوثي وينسجم مع مؤامرة قطرية للايقاع بين المملكة كقائدة للتحالف ودولة الامارات زنادها الايمن حسب ماطرحه الوزير اليوم على مجموعة من قادة المؤسسات الاعلامية الرسمية.