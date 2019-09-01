شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ذمار تشتعل وغارات عنيف الان (تحديث مستمر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8944423أعلنت قوات التحالف العربي قبل قليل بدء تنفيذ عملية نوعية ضد اهداف حوثية مشروعة بمحافظة ذمار.

هذا فيما أفادت مصادر محلية بمحافظة ذمار لـ«"الخليج 365"»على ان مقاتلات التحالف العربي شنت قبل قليل سبع غارات جوية على اهداف حوثية جوار كلية المجمتع شمال المحافظة فيما لايزال التحليق مستمر حتى كتابة هذا الخبر. Advertisements 8944423

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