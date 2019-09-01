عاجل : قوات التحالف تطلق صفارات الانذار في هذه المحافظة وتعلن عن عمليات نوعية (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - 3143339 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن "بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية" في ذمار. وطالب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف بذمار . Advertisements 3143339

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