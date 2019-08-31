شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل.. هادي يعلن الحرب على الإمارات بشكل مباشر .. ويطالب بإجراء عاجل من السعودية - ماذا يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2678489أعلن الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، الحرب على دولةالإمارات بعد قصفها مواقع تابعة للجيش اليمني وقوات الشرعية في جنوب البلاد وقال الدنبوع "هادي" في بيان نشرته الرئاسة اليمنيةالتابعه له : "فوجئنا بطيران دولة الإمارات ينفذ غارات ضد المواطنين والجيش اليمني"، مؤكدًا أنه وجه "الحكومة لمواجهة الاستهداف السافر لبلدنا ووحدة وسلامة أراضيه".

وأكد الرئيس الدنبوع أن "غارات الإمارات أسفرت عن سقوط العشرات من الجرحى والقتلى في أبين وعدن"، مبينًا أن "الإماراتاستغلت الظروف الحالية لتسلط المجلس الانتقالي ضد مؤسسات الدولة".

وأضاف: "لن ترهبنا طائرات العابثين المستهدفين لأرضنا وسنستعيد عدن ونبسط نفوذ الدولة فيها"، لافتًا إلى أن "المجلس الانتقالي هاجم مؤسسات الدولة في عدن بدعم من دولة الإمارات".

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وتابع "هادي": أن "الميليشيات المتمردة" -قوات الحزام الأمني- تتمادى في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن، معتبرًا أن الجيش يواجه تمردًا مسلحًا قامت به ما يسمى بميليشيات المجلس الانتقالي.

وطالب الدنبوع السعودية بالتدخل لوقف الإمارات، قائلًا: إنه يجب على "المملكة بالتدخل لإيقاف القصف الجوي ضد قواتنا المسلحة"، مشددًا على أن "لها موقف لا تنسى في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه".

وكانت الإمارات أصدرت بيانًا اعترفت فيه بقصف مواقع قوات الشرعية المدعومة من السعودية، إلا أنها وصفتها بمواقع الإرهابيين الذين يستهدفون الإمارات، وأن القصف كان بالتنسيق مع التحالف العربي.2678489