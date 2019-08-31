الاكثر مشاهدة - مجتهد يفجر مفاجأة صادمة بشأن مصير الرئيس هادي وسر اختفائه المثير .. والخطة السعودية الإماراتية القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة صادمة بشأن مصير الرئيس هادي وسر اختفائه المثير .. والخطة السعودية الإماراتية القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد عن الخطة القادمة للسعودية والامارات في اليمن، وسر الاختفاء المثير للرئيس اليمني عبدربة منصور هادي.

واوضح مجتهد في تغريدة رصدها "ناس تايمز" ان التحالف امر قادة "الشرعية" الميدانيين تسليم سلاحهم لأن السعودية ستحل الأمر".

​

Advertisements

​

وأشار الى ان من يرفض تلك الأوامر يتهم بأنه قاعدة وإخوان وداعش .. مؤكدًا أن الخطة تتضمن "تدفق السلاح والذخيرة على الانفصاليين وحرمان "الشرعية" إضافة إلى قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب - بينما تتضمن الخطة الاستمرار في حصار الرئيس هادي.

وأكد أن محاصرة الرئيس هادي ليس لأنه سيتمرد على السعودية والإمارات فهو مستعد يعطيهم ما يريدون، وشخصيته تؤهله لذلك - بحسب زعمه- لكن إبقاءه كرئيس "شرعي" صامت خلف الحصار أفضل من أن يصدر عنه تصريح داعم للسعودية والإمارات يقضي على مصداقيته ويجرد السعودية من فائدته.