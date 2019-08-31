شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: السعودية تكشف مجريات عودة الشرعية عدن وتوجه رسالة نارية للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق إعلامي سعودي على مجريات الأحداث في جنوب اليمن بالقول: عدن ستعود للشرعية بالقوة وبدعم دولي.

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وأضاف الإعلامي السعودي منصور الخميس في تغريدة على" تويتر" ليس أمام اتباع بن بريك الا إلقاء السلاح وسلامة أبدانهم والجلوس على طاولة الحوار، أو مواجهة القوة التي لن يصمدوا معها.

وقال الخميس، ان المجلس الانتقالي في نظر الدول الكبرى انقلابي وعناصره تتبع القاعدة.

واختتم الخميس تغريدته بالقول: مشروع الانفصال بالقوة فشل قبل أن يبدأ ولكن الحوار ممكن.