شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان آل عفرار يغادر المملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية بدعوة من قيادة التحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4671949جهينة يمن/ عبدالكريم بن قبلان



غادر السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى , اليوم جدة , بعد زيارته للمملكة العربية السعودية بدعوة من قيادة التحالف العربي, ألتقى خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب و زير الدفاع , وخلال اللقاء نقل لسموه الأوضاع العامة بمحافظتي المهرة و سقطرى والمخاطر التي يخشونها والآمال التي ينشدونها أبناء محافظتي المهرة و سقطرى . بالاضافة الى أوضاع حملة الجوزات السعودية المنتهية صلاحيتها منذ خمسة أعوام لقبائل الربع الخالي , وكذلك القيود المفروضة على حملة الهوية السعودية وذلك بمنعهم من زيارة اهاليهم وذويهم بمحافظة المهرة.



وتمثل زيارة بن عفرار محطة تاريخية جديدة في مسار العلاقات ، وخطوة جديدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة في ظل أوضاع اليمن.

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