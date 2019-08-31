شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الريال اليمني ينهار اليوم بصورة غير مسبوقة .. اسعار الصرف قبل ان تغلق محلات الصرافة ابوابها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4067421واصلت أسعار الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم السبت بمختلف المحافظات.

وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني:

أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 158ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 160 ريالا.



الدولار الأمريكي 603 ريالًا

أسعار البيع:

الريال السعودي بـ 160 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ162 ريالا.

الدولار الأمريكي 609 ريالًا

مع العلم ان العملات قابلة للتغيير في اي لحظة4067421

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الريال اليمني ينهار اليوم بصورة غير مسبوقة .. اسعار الصرف قبل ان تغلق محلات الصرافة ابوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.