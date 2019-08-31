شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون اليمني يصعق الإمارات الآن بهذا الإعلان الصادم ويشفي صدور اليمنيين.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5354729اتهم التلفزيون اليمني دولة الامارات بقتل المئات من افراد الجيش اليمني .

كما واتهم التلفزيون خلال بروم قصير ، بأن الامارات هي من نفذت عمليات اغتيال بالطيران الجوي والذي اودى بحياة قادة بارزين بينهم عبدرب الشدادي واحمد سيف اليافعي . واتهمت القناة بأن الامارات كانت تنفذ تلك العمليات في حين تقوم جماعة الحوثي بتبني العملية .5354729

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