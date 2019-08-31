شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات عسكرية ضخمة تزحف الان باتجاه عدن ...ومصادر تكشف عن هويتها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5965014واصلت ما يسمى ألوية العمالقة الجنوبية واللواء الثالث دعم واسناد وألوية المشاة المدعومة من الامارات ، لليوم الثاني على التوالي انسحابها من جبهات الساحل الغربي، إلى عدن .

وبحسب مصادر عسكرية، فإن انسحاب “ألوية العمالقة”، من جبهات الساحل الغربي، جاء بتوجيهات من قيادة القوات الإماراتية وذلك بهدف تعزيز وإسناد مليشيات “المجلس الإنتقالي”، التي تخوض معارك عنيفة منذ عدة أيام ضد قوات الجيش الوطني في عدد من المحافظات الجنوبية.

وأظهرت مقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مجاميع كبيرة من قوات ما يسمى ألوية العمالقة المدعومة إماراتياً، على متن عشرات الأطقم العسكرية، أثناء مغادرتهم جبهات الساحل، متجهين نحو محافظة عدن جنوباً.5965014