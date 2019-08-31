شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة وسط العاصمة السعودية الرياض والقوات الخاصة تتدخل "فيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2233228
تقوم الدوريات الأمنية في الرياض بمباشرة عملها وبذل كل جهودها لحفظ الأمن، حيث باشرت مساء أمس الخميس؛ بلاغًا عن عملية إطلاق نار في حي النهضة بشرق مدينة الرياض.
واكتشفت دوريات الأمن أنه مناسبة زواج؛ ليوثق ” سناب الداخلية ” مقطع فيديو يظهر عملية مباشرة البلاغ من جانب الدوريات والوصول إلى العقار، بعد ضبط عدد من فوارغ الرصاص على الأرض، ناجمة عن إطلاق النار.
وفي السياق نفسه، أكد أنه تم التحفظ على الفوارغ التي تم العثور عليها من جانب رجال الدوريات، كما تم تسليم رقم العقار إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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