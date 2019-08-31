عدن: ميليشيا الانتقالي الإماراتي تواصل حملات مداهمة المنازل وتنفذ إعدامات ميدانية

تواصل ميليشيا الانتقالي الإماراتي، مداهمة منازل قادة أمنيين وعسكريين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الانتقالي الإماراتي، اقتحمت منزل قائد لواء النقل التابع للحامية الرئيسية العميد أمجد خالد، في مديرية دار سعد، وأعدمت شقيقه "يوسف"، كما واصلت تنفيذ حملات المداهمة للمنازل قيادات أمنية وعسكرية موالية للحكومة الشرعية.
وأكدت أن هناك حالات إعدام ميدانية لشباب في عدد من الأحياء في عدن لم يتم حتى اللحظة الحصول على حصائية كاملة.
وأضافت أن ميليشيا الانتقالي الإماراتي داهمت فندق المعلا بلازا واختطفت كل من فهد المشبق مدير عام مديرية المعلا، ولخضر العبد.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تستهدف في حملتها أبناء محافظات عدن وأبين وشبوة في فرز مناطقي.
في سياق متصل أعلن الأطباء العاملين في مستشفى الرازي الإضراب عن العمل احتجاجاً على اقتحام ميليشيا الانتقالي الإماراتي للمستشفى وإعدام عدد من الجرحى.
وتداول ناشطون فيديوهات توثق تعذيب وإعدام لجنود جرحى عقب الغارات الإماراتية التي استهدفت الجيش الوطني في المدخل الشرقي لعدن.
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