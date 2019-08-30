شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: الإمارات توجه ضربة قاصمة للسعودية وتنهي تواجدها في اليمن إلى الأبد وتبدأ أول تحرك دولي ضدها (صورة+تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دعت الإمارات العربية المتحدة إلى تحرك دولي ضد ما وصفته بـ"الإرهاب" في اليمن استباقًا لتحركات الحكومة اليمنية ضدها.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإماراتية في خبر عاجل، قبل قليل، تابعه "ناس تايمز" دعوة أبوظبي لتحرك عاجل ضد الإرهاب في اليمن، في إشارة إلى قوات الحكومة اليمنية ، المعترف بها دوليًا، والمدعومة من السعودية قائدة التحالف العربي في اليمن.

قد يعجبك أيضًا:

Advertisements

يأتي ذلك عقب يومٍ دامٍ خلفته مقاتلات إماراتية في صفوف القوات اليمنية الحكومية، بررت أبوظبي، جريمتها بأنها استهدفت تجمعات للإرهابيين، بينما قالت الرئاسة اليمنية، إن الإمارات قصفت قوات حكومية، وساندت المتمردين الانفصاليين بعد أربع سنوات من التسليح والتدريب لتقسيم اليمن.

في هذا الصدد، قال سياسيون يمنيون إن الإمارات، تسعى لسحب البساط من السعودية، بعد سحبه من الشرعية وتمكين الحوثي شمالاً والإنتقالي جنوباَ.

وأشاروا إلى أن الإمارات بدأت فعليًا في خطوات سحب البساط من السعودية كقائدة للتحالف ، عبر تحركها، اليوم، لتشكيل تحالف دولي آخر باسم محاربة الإرهاب لتجاوز مسمى التحالف العربي التي تتولى السعودية قيادته وسحب الملف اليمني من قبضة السعودية، وتدويل القضية اليمنية، وإنهاء دور المملكة، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على وجود السعودية وأمنها القومي.