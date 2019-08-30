شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قصف طيران الأمارات للجيش الوطني ..يمني في شرطة دبي يقدم إستقالته من عمله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5782579قدم اليمني مهيب نصر محسن أبو علي، استقالته من شرطة دبي ، وقال ان هذه الاستقاله تأتي نتيجة لما يتعرض له وطني اليمن من اعتداء سافر، وحقد دفين، وغطرسة لا تمت للعروبة والإسلام بصلة، .

واضاف أن هذه الاستقالة العلنية قرار شخصي وبإرادتي الكاملة، ولا علاقة لقريبٍ كان أو بعيد بهذا القرار.

واشار الى انه عمل في شرطة دبي منذ العام 2007 الرتبة :عريف. الرقم العسكري :22352 المركز : شرطة البرشاء.5782579