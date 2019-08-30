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قوات الجيش تفك الحصار عن 450 من أفرادها في كتاف صعدة

الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صعدة

تمكنت القوات الحكومية من فك الحصار عن 450 فرداً من أبطالها الذين حاصرتهم المليشيات الحوثية في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، بعد عملية التفاف خططت لها منذ فترة وقطعت خطوط الإمداد عنهم.

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وقالت مصادر عسكرية، إن تعزيزات القوات الحكومية من محور الجوف والألوية المجاورة وبمساعدة طيران الأباتشي استطاعت فك الحصار عن أفراد القوات الحكومية المحاصرين في جبهة كتاف، وتكبيد المليشيات عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الحكومية في جبهة الحشوة نفذت هجوماً على عناصر المليشيات في جبهة كتاف بالتزامن مع عملية فك الحصار عن الجنود المحاصرين.

وأوضحت أن مليشيات الحوثي وبعد تلقيها الهزائم المتلاحقة في جبهات محافظة صعدة ألقت بكل ثقلها في محاولة لتحقيق انتصار ولو بسيط لإعادة رفع معنويات أفرادها المنهارة، لافتة إلى أن المليشيات أعدت منذ فترة لهذه العملية وحشدت لها الأطفال من المراكز والدورات الثقافية من جميع المحافظات، نظراً لما تحتله جبهة صعدة من أهمية استراتيجية ستسهم في إنهاء مشروع الحوثي والقضاء عليه في معقله.