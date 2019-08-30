عاجــل وخطير جداً: هذا ما يحدث الأن في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - 4046382
كشف صحافي جنوبي بارز عن ما يحصل الان في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، من قبل مليشيا ما تسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.
وقال الصحافي أنيس منصور، إن مليشيا الانتقالي تشن حملات اعتقالات ومداهمات في أحياء عدن مشيرا الى ان هذه الميلشيا تقوم بالقتل بالهوية لكل من تضبطه من ابناء محافظتي أبين وشبوه .
وأضاف منصور في مداخلة على قناة "الجزيرة"، أن الميلشيا الانقلابية داهمت منازل في حي القلوعه وقامت بممارسة القتل بالهوية لكل من يحمل بطاقة شخصية تظهر انحدارة من احدي هاتين المحافظتين .4046382
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