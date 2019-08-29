وزير الدفاع الأمريكي: المجلس الانتقالي مفوض شعبي

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، فور وصوله إلى الرياض، قبل قليل، إن المجلس الانتقالي مفوض شعبي وعلى حكومة اليمن التفاوض. جاء ذلك خلال مناقشة قيادات السعودية وبحث عملية الضغط على حكومة الإخوان الإرهابية؛ بوقف العمليات العبثية في الجنوب.



ووجه وزير الدفاع الأمريكي، حديثه، إلى وزراء الدفاع فى كلاً من مصر والأردن والإمارات، حيث طالبهم رسمياً بضرورة تقديم الدعم الكامل للقوات الجنوبية كونة شريك للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

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