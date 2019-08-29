شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدر مسئول يكشف حقيقة مقتل محافظ ابين في قصف الطيران الاماراتي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 3901816كشف مصدر في السلطة المحلية في محافظة ابين حقيقة الانباء التي تحدثت عن مقتل محافظ المحافظة ابو بكر حسين في قصف الطيران الاماراتي الذي استهدف قوات الشرعية اليوم الخميس.
واكد المصدر لمأرب برس نجاة محافظ محافظة ابين وعدم صحة الاخبار التي تحدثت عن مقتله.
وشن الطيران الاماراتي غارات في ابين بالقرب من منطقة دوفس استهدفت سيارات كانت تقل مسئولين بينهم المحافظ ، بعد استهداف مماثل لقوات الجيش في نقطة العلم عند مدخل مدينة عدن وخلفت الغارات قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين .3901816
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