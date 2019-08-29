شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول تعزيزات ضخمة للانتقالي الجنوبي إلى عدن وتوقعات بمعركة طاحنة في قلب المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت قوات من الحزام الامني بالضالع الى عدن. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان قوات من الحزام الامني دخلت عن طريق نقطة الرباط. Advertisements وجاء هذا التعزيز لدعم قوات المجلس الانتقالي بعدن.. على صعيد متصل علمت صحيفة عدن الغد ان قوات الجيش المرابطة بدوفس والعلم تلقت تعزيزات اضافية من محافظة شبوة مساء الاربعاء. وقال مصدر في قوات الجيش انها انهت استعداداتها لدخول عدن متوقعا بدء عملية عسكرية صباح الخميس صوب عدن. ويتوقع ان تشهد عدن صباحا معركة طاحنة وضخمة.

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