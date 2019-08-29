حقيقة الوضع في عدن حتى الآن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - معظم قوات الشرعية التي زحفت باتجاه عدن لاتزال ترابط بالقرب من نقطة العلم حتى اللحظة . - الرئيس هادي ورئيس هيئة الأركان ووزير الداخلية أوقفوا تقدم قوات الشرعية بنقطة العلم وتركوا اليوم مساحة كبيرة للوساطات من أجل إقناع قادة الحزام الأمني بالانسحاب من عدن وتجنيبها الاقتتال . قد يعجبك أيضًا: Advertisements - لواء واحد فقط من الوية الشرعية هو الذي تخطى اليوم نقطة العلم وانتشر على خط ساحل ابين والمطار والعريش واطراف دار سعد . - الهدوء يسود عدن الان ولا تزال اغلب مديريات المحافظة تحت سيطرة قوات الحزام الأمني . - قبل قليل: طيران التحالف يخرق جدار الصمت و يطلق ثلاثة صواريخ انفجرت بالقرب من مواقع تتمركز فيها قوات الحزام الأمني بعدن . -محافظة لحج بالكامل اصبحت بيد قوات الشرعية بعد انسحاب قوات الانتقالي باتجاه الضالع يافع.

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