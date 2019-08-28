شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" يفاجئ الجميع ويظهر من عدن ويكشف هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 7364018
أعلن اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي قائد القوات الجنوبية، عن تواجده في عدن وقيادة المعركة ضد الإرهاب ومليشياته.
ودعا الزبيدي أبناء الجنوب وقواته المسلحة إلى الثبات. وقال: اثبتوا، فالنصر حليفكم، نحن إلى جانبكم نخوض معركتنا الوطنية على الأرض، معركة المصير ضد الإرهاب والتطرف.
وحيا الزبيدي الصمود الأسطوري لقواته، وقال: لقد حان الوقت أن ننتصر فيه للوطن ودماء الشهداء.
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