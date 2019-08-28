شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انقلبت المعادلة تماماً... اعلان مفاجئ للمجلس الانتقالي وهاذا مايحدث الان في عدن (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 7616859
أعلن عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي قبل قليل عن تغير تام للمعادلة في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال العولقي في تغريده على حسابه في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد": الوضع في عدن تحت السيطرة وكمائن المقاومة الجنوبية في احور والمحفد وشبوة تنتظر الأطقم الشمالية التي لاذت بالفرار من العلم.. المعادلة تغيرت تماماً".
إلى ذلك أفشلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محاولة لإسقاط مدينة عدن اليوم الأربعاء.
وقال مصدر مطلع لـ"يمن الغد" إن ما حدث في عدن هو قيام مجموعة مسلحة بقيادة سليمان الزامكي مستشار وزير الداخلية، بمحاولة السيطرة على المدينة، وسيطرت على أجزاء من المطار وجولة الرحاب، غير أن قوات الدعم والإسناد التابعة للحزام الأمني أفشلت هذه السيطرة واستعادت الموقع على الفور.
ونفى المصدر أي تقدم لميليشيات الإخوان إلى مدينة عدن.
وفي المقابل، أكد القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، أن قوات الحزام الأمني ما زالت تسيطر على محافظة أبين، نافياً أي انسحاب.
كما أكد من جانبه، رئيس المجلس الانتقالي في شبوة، أن هناك ساعات حاسمة لتحرير المحافظة.7616859
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