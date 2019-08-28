دعما للمجلس الانتقالي .. قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري ”العاجل” .. شاهد ما...

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عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة المسيرة الحوثية، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه نجران وجيزان.

وزعمت القناة أن "العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما فى نجران وكانت الإصابة مباشرة".

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وتابعت مدعية أن العملية الاخرى استهدفت معسكرا مستحدثا للجيش السعودي قبالة جيزان.

يأتي هذا بعد ساعات من اعلان الشرعية استعادة السيطرة على عدن ومدن جنوبية من الانقلابيين في جنوب اليمن، ما يعده مغردون سعوديون نوعا من الدعم والانتقام الحوثي لمليشيات الانتقالي وما تعرضت له من هزيمة كبرى في الجنوب.

كما يأتي توقيت العملية في محاولة لإرباك الجانب السعودي الداعم للشرعية في مواجهة مليشيات الانتقالي جنوبا.

وتتماهى الحوثية مع الانتقالي في استهداف السعودية والعمل بما يخدم المصالح الإيرانية في اليمن.