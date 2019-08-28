شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هاني بن بريك يكشف تفاصيل معركة عدن ومن هو الشخصية التي غدرت بهم ومكنت الشرعية ..ويطلق اقوى تهديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 8666174قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ان ما حدث في مدينة عدن عملية غدر ممن عفى عنهم بحسب وصفه، وذلك تعليقاً لمجيرات الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن ووصول قوات الجيش الوطني وسيطرتها على عدد من مناطق المدينة.
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وأكد بن بريك في تغريدة له أن المواجهات وقوات الجيش الوطني وصلت الى مدينة عدن، مشيراً إلى حاجة ميليشيات الانتقالي في مدينة عدن لامدادات عسكرية عاجلة من مختلف الجبهات.
وأضاف بن بريك في عبارة انهزام: أراد الله أن نعرف من عفونا عنهم وصفحنا وغدروا، ونعرف البلاطجة كذلك. فلا يهزكم الإعلام الإخونجي. قواتنا في الجبهات تتدفق لمعركة الكرامة الكبرى.
وختم بن بريك تغريدته بالقول متباكياً: سيشهد التاريخ على كل جنوبي خان بلده وأهله وأعان قوى الشر على الجنوب انتصارا لذاته. التزمنا للتحالف ولم يلتزم قوى الإخونج.8666174
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