شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المجلس الانتقالي يقلب الطاولة في عدن وقواته تستعيد المطار ...""الخليج 365" " يكشف الثغرة التي وقع بها الزامكي ليستعيد بن بريك المطار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9893765قالت وسائل اعلام تابعة للمجلس الانتقالي ان عناصره استعادة السيطرة على مطار عدن بعد اقل من ساعتين على اعلان القوات الحكومية سيطرتها عليه . آخر الاخبار الساخنة من "الخليج 365" Advertisements وفي توضيح لما حدث ، نقل "صوت المغتربين" ، ان قائد قوات الامن الخاصه العقيد سليمان الزامكي بعد احكام سيطرت قواته على مطار عدن ، وجه ببقاء كتيبة حماية المطار وسحب قواتها الى خارج المطار فقط ، وبعد مضي اقل من ساعتين خالفت الكتيبه التوجيهات التي تم الاتفاق عليها واعادت انتشارها في المطار مرة اخرى . واضاف المصدر ان القوات الحكومية تقوم الان بالتعامل مع تلك الكتيبة قالت وسائل اعلام تابعة للمجلس الانتقالي ان عناصره استعادة السيطرة على مطار عدن بعد اقل من ساعتين على اعلان القوات الحكومية سيطرتها عليه 9893765

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