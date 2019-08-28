عاجل : اول تصريح ناري لـ"بن بريك" بعد سيطرة الشرعية على عدن (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - 2776712ادلى عضو هيئة المجلس الانتقالي احمد سعيد بن بريك عن الأوضاع في عدن داعيا المواطنين بالتزام الهدوء. آخر الاخبار الساخنة من "الخليج 365" Advertisements وقال بن بريك لن نسمح بالفوضى من بعد الساعة 3 عصرا . 2- اللواءأحمد سعيد بن بريك:على المواطنين إلتزام الهدوء ولن نسمح بالفوضى بعد الساعة الـ 3 عصراً وعلى الأجهزة الأمنية بعدها القيام بواجبها #عدن_تنتصر pic.twitter.com/NA1UzYnRDq— نبض عدن @nabd_aden (@nabd_aden) 2- اللواءأحمد سعيد بن بريك:على المواطنين إلتزام الهدوء ولن نسمح بالفوضى بعد الساعة الـ 3 عصراً وعلى الأجهزة الأمنية بعدها القيام بواجبها #عدن_تنتصر pic.twitter.com/NA1UzYnRDq — نبض عدن @nabd_aden (@nabd_aden) August 28, 2019 2776712 2776712

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