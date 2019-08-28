شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان عاجل للمجلس الانتقالي: المعادلة تغيرت تماماً الان في عدن وهذا ما يحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن ‏‏‏‏‏‏عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي قبل قليل عن تغير تام للمعادلة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال العولقي في تغريده على حسابه في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد": الوضع في عدن تحت السيطرة وكمائن المقاومة الجنوبية في احور والمحفد وشبوة تنتظر الأطقم الشمالية التي لاذت بالفرار من العلم.. المعادلة تغيرت تماماً".

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إلى ذلك أفشلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محاولة لإسقاط مدينة عدن اليوم الأربعاء.

وقال مصدر مطلع لـ"يمن الغد" إن ما حدث في عدن هو قيام مجموعة مسلحة بقيادة سليمان الزامكي مستشار وزير الداخلية، بمحاولة السيطرة على المدينة، وسيطرت على أجزاء من المطار وجولة الرحاب، غير أن قوات الدعم والإسناد التابعة للحزام الأمني أفشلت هذه السيطرة واستعادت الموقع على الفور.

ونفى المصدر أي تقدم لميليشيات الإخوان إلى مدينة عدن.

وفي المقابل، أكد القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، أن قوات الحزام الأمني ما زالت تسيطر على محافظة أبين، نافياً أي انسحاب.

كما أكد من جانبه، رئيس المجلس الانتقالي في شبوة، أن هناك ساعات حاسمة لتحرير المحافظة.