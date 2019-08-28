شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيادي الكبير في الانتقالي الجنوبي الذي سلم نفسه لقوات الشرعية ؟ .. شـاهـد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3609177كشف مصدر لـ"مندب برس"، استلام قيادي كبير في المجلس الانتقالي، للجيش الوطني.

وقال المصدر أن اللواء صالح السيد قائد اللواء الخامس ومسؤول الأمن الأول بمحافظة لحج والقيادي بالمجلس الانتقالي أعلن استسلامه وخضوعه للقوات الحكومية التابعة للعميد أبو بكر الجبولي بعد ان أحكمت الشرعية السيطرة عليه ومحاصرته رفقة أبناء قبائل الصبيحة .

ويعد اللواء الخامس هو آخر الألوية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا المتواجدة في محافظة لحج بعدأن سقطت باقي الألوية والوحدات العسكرية الموالية للإمارات صباح اليوم.3609177