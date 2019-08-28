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عاجل: عيدروس الزبيدي يصل عدن بشكل مفاجئ

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال السكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان الزبيدي وصل قبل قليل العاصمة عدن.

وقال سكرتير الزبيدي "زيد الجمل" في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":"الرئيس القائد #عيدروس_الزبيدي يصل العاصمة الجنوبية #عدن".

 

 

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كما تحدث في تغريدة اخرى عن الاوضاف في المدينة قال فيها:"لم ينتصروا وهم مسيطريون على جبال عدن ولديهم عشرات المعسكرات فكيف ينتصروا بعيال حاره واحده وبدعايا إعلامية كاذبة من قناة الحدث او الجزيرة.

وسيطرت قوات الشرعية صباح اليوم على المدخل الشرقي لمدينة عدن بعد اشتباكات محدودة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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