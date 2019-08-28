شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل " الجزيرة " يكشف عن ابلاغ السعودية الحكومة الشرعية بان قرار انهاء الانقلاب بعدن قد أتخذ ( صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3353703 عاجل : قطر تفاجئ العالم وتعلن سحب جميع استثماراتها من هذه الدولة... لن تصدق كم تبلغ قيمتها عاجل.. قوات عسكرية بكامل عتادها العسكري تصل عدن لمواجهة قوات الجيش.. عملية نوعية فور وصولهم عدن اربكت حسابات الشرعية Advertisements قال مراسل الجزيرة "سمير النمري" في تغريدة عبر حسابة في تويتر ان السعودية ابلغت رئيس الحكومة معين عبدالملك أن قرار انهاء انقلاب المجلس الانتقالي اتخذ. وقال النمري " مصادر خاصة : رئيس الحكومة معين عبدالملك يقول خلال لقائه مع قيادات الامن والجيش في محافظة شبوة أن السعودية أبلغتهم أن قرار انهاء انقلاب المجلس الانتقالي اتخذ، وأن حكومته واثقة بالمملكة". 3353703

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