شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الداخلية احمد الميسري يتعهد بكسر راس هذا الشخص داخل شوارع العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5214586

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وجه نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية احمد الميسري رسالة لقيادات في ما يسمى الحزام الامني، تضمنت دعوتهم للالتحاق بالشرعية وترك القتال مع الانفصاليين.

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وفي تسجيل صوتي استمع إليه محرر "بويمن" أعلن الميسري أن الأمور محسومة وأن الشرعية ستدخل عدن، وأنه سيكسر رأس أي شخص يقتحم منزل من منازل قيادات الانقلاب، مؤكدا أنه يمثل الدولة ولن يسمح بتكرار ما ارتكبته مليشيات التمرد الموالية للإمارات .

وأعطى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة الشرعية، احمد الميسري، الامان والحماية لـ عبد اللطيف السيد، قائد الحزام الامني في أبين ، وطالبه بالتسليم وعدم تفويت الفرصة.

وخاطب الميسري السيد بلغة اخوية .. مؤكدا ان الوضع تغير، وانهم اخوة، وان الامور منتهية لصالح الدولة.

وقال الميسري للسيد بأن عليه ان لايقاتل مع من خدعوه وممن يرتبون اوضاعهم لمغادرة عدن (عيدروس وبن بريك) واخرون .

كما كشف وزير الداخلية في التسجيل الصوتي مسار معركة تحرير المحافظات التي سيطرت عليها مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا وتوعد بالوصول الى عدن وقال انهم لن يتعرضوا لاي قياديات قاتلت مع الانفصاليين ولا لممتلكاتهم.

وقال الميسري ان الشرعية تسعى لحقن الدماء بما فيها دماء عبداللطيف السيد والشنيني واخرون والحفاظ عليهم وعلى دورهم القادم.5214586