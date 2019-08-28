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صعدة.. معارك هي الأعنف بعد التفاف حوثي في مديرية كتاف

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ صعدة

أكد بيان عسكري صادر عن إعلام كتاف أن المواجهات العسكرية الميدانية مستمرة وعلى أشدها بين القوات الحكومية والمليشيات الحوثية.



وقبل 48 ساعة من البيان العسكري قامت مجاميع من عناصر المليشيات الانقلابية بعملية التفاف واسعة على عدد من المواقع في وادى آل بو جبارة.

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وأضاف البيان، أنه "تم توجيه قادة هذه المواقع بالضرب بيد من حديد، وما زالت هذه المواجهات والاشتباكات العنيفة تدور في الأثناء، وما زال المقاتلون في محور كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي يخوضون معركة الشرف دفاعاً عن الدين والوطن ضد هذه الشرذمة الحوثية المدعومة إيرانياً".

وأكد البيان على أن أفراد محور كتاف "لم ولن يتراجعوا إلى الخلف. والحرب سجال وكر وفر".

وتابع البيان "ما زلنا وسنبقى إن شاء الله مدافعين عن الدين وعن النظام الجمهوري وسنبقى كذلك إلى جانب إخواننا وأشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

وحذر البيان "جميع المواطنين من أبناء الشعب اليمني في كل مكان من تصديق الأكاذيب والفبركات الإعلامية التي تروج لها الآلة الإعلامية للانقلابيين في صنعاء والضاحية الجنوبية وبعض القنوات المعادية للوطن والتحالف في اليمن".