الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

ارتفاع مخيف للدولار امام الريال اليمني يفاجئ الجميع (اسعار الصرف مساء الثلاثاء 27 اغسطس 2019)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخيف للدولار امام الريال اليمني يفاجئ الجميع (اسعار الصرف مساء الثلاثاء 27 اغسطس 2019) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2063815كشفت مصادر في محلات الصرافة، عن استمرار تدهور الريال اليمني، مقابل العلات الأجنبية في تداولاته مساء الثلاثاء.

ويرافق تدهور الريال، ارتفاع كبير في قيمة السلع والنواد الغذائية.

 

سعر الصرف مساء الثلاثاء الموافق 27 اغسطس 2019م، على النحو التالي:

الدولار

Advertisements

شراء ٥٩٥

البيع ٦٠٠

السعودي

شراء ١٥٥

البيع ١٥٦2063815

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مخيف للدولار امام الريال اليمني يفاجئ الجميع (اسعار الصرف مساء الثلاثاء 27 اغسطس 2019) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا