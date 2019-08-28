شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخيف للدولار امام الريال اليمني يفاجئ الجميع (اسعار الصرف مساء الثلاثاء 27 اغسطس 2019) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2063815كشفت مصادر في محلات الصرافة، عن استمرار تدهور الريال اليمني، مقابل العلات الأجنبية في تداولاته مساء الثلاثاء.
ويرافق تدهور الريال، ارتفاع كبير في قيمة السلع والنواد الغذائية.
سعر الصرف مساء الثلاثاء الموافق 27 اغسطس 2019م، على النحو التالي:
الدولار
شراء ٥٩٥
البيع ٦٠٠
السعودي
شراء ١٥٥
البيع ١٥٦2063815
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