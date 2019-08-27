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ورد الان : فرار كبار قيادات المجلس الانتقالي الى الامارات... تعرف عليهم "اسماء"

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عدن - ياسمين التهامي - 8573382علمت شبكة "صوت الحرية" من مصادر مطلعة عن فرار عدد من قادة مليشيا التمرد (المجلس الانتقالي الجنوبي) الى ابوظبي ليتركوا جنودهم في مواجهة مصيرهم المحتوم.

 

وقالت المصادر إن قائد ما يسمى الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد وصل قبل قليل إلى مدينة التواهي بعدن، تمهيداً لفراره إلى الإمارات بمعية هاني بن بريك .

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وذكرت المصادر أن السيد يغادر ابين ويصل التواهي تاركا جنوده وسيأمرهم بالانسحاب فور وصول الطائرة الاماراتية التي ستقله بمعية المدعو هاني بن بريك إلى ابوظبي

 

 

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